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Ракурс
Харьков подвергся атаке российских беспилотников, фото: spv.ua

Рашисты атаковали Харьков «молниями» — произошло попадание в жилой дом

6 фев 2025, 15:54
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Російські загарбники сьогодні, 6 лютого, близько 14.20 вдарили по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Зафіксували влучання БПЛА типу «Молнія» в фасад житлового будинку. Інформація про постраждалих не надходила, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за годину до цього хе одну «Молнію» збили сили ППО у тому ж районі.

Крім того, вночі, о 23.30 5 лютого у Київському районі Харкова внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено близько 100 торговельних павільйонів ринку. Без постраждалих.

Також о 01.00 6 лютого в Новобаварському районі Харкова падіння уламків БПЛА «Герань» спричинило пошкодження контактні лінії електромережі.

Источник: Ракурс


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