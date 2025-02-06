Рашисты атаковали Харьков «молниями» — произошло попадание в жилой дом

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Харьков подвергся атаке российских беспилотников, фото: spv.ua
Рашисты атаковали Харьков «молниями» — произошло попадание в жилой домhttps://racurs.ua/n203832-rashisty-atakovali-harkov-molniyami-proizoshlo-popadanie-v-jiloy-dom.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 лютого, близько 14.20 вдарили по Салтівському району Харкова.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.
Зафіксували влучання БПЛА типу «Молнія» в фасад житлового будинку. Інформація про постраждалих не надходила, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за годину до цього хе одну «Молнію» збили сили ППО у тому ж районі.
Крім того, вночі, о 23.30 5 лютого у Київському районі Харкова внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено близько 100 торговельних павільйонів ринку. Без постраждалих.
Також о 01.00 6 лютого в Новобаварському районі Харкова падіння уламків БПЛА «Герань» спричинило пошкодження контактні лінії електромережі.
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