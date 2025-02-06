Рашисти атакували Харків «молніями» — сталося влучання у житловий будинок

Харків зазнав атаки російських безпілотників, фото: spv.ua

https://racurs.ua/ua/n203832-rashysty-atakuvaly-harkiv-molniyamy-stalosya-vluchannya-u-jytlovyy-budynok.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 лютого, близько 14.20 вдарили по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Зафіксували влучання БПЛА типу «Молнія» в фасад житлового будинку. Інформація про постраждалих не надходила, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за годину до цього хе одну «Молнію» збили сили ППО у тому ж районі.

Крім того, вночі, о 23.30 5 лютого у Київському районі Харкова внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено близько 100 торговельних павільйонів ринку. Без постраждалих.

Також о 01.00 6 лютого в Новобаварському районі Харкова падіння уламків БПЛА «Герань» спричинило пошкодження контактні лінії електромережі.