Росіяни вночі вдарили по харківському ринку «Барабашово»

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Вночі Харків зазнав кілька ударів «шахедами», які спалили найбільший в Східній Європі промисловий ринок біля станції метро ім.Барабашова.

ОВА повідомляє, що пошкоджено торгівельні павільйони ринку. Згоріли торгові ряди, багато павільйонів пошкоджено.

Удари БпЛА були завдані о 23.30 — по Київському району, та о 1.00 — по Новобаварському району міста Харкова, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Київському районі — найсуттєвіші руйнування. Там ворожий дрон влучив у дах ринку, були пошкоджені «десятки торгівельних павільйонів». Постраждали охоронці, які були на місці події. У Новобаварському районі, де було влучання на території транспортного підприємства, без травмованих.