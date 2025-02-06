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Ракурс
Гугл відмовився від зобов’язання не використовувати ШІ у військовій сфері

Гугл відмовився від зобов’язання не використовувати ШІ у військовій сфері

6 лют 2025, 08:40
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Компанія Google (Гугл) відмовилася від зобов’язання не використовувати ШІ у військовій сфері.

Про це свідчить оновлення етичних принципів компанії, відповідно до котрих раніше виключалося використання штучного інтелекту в оборонній царині, пише The Washingtonpost.

У Google напряму оновлення не коментували, однак у дописі керівника відділу ШІ Деміса Хассабіса і віцепрезидента з питань технологій та суспільства Джеймса Маньїки йдеться про таке:

Ми вважаємо, що демократичні країни повинні лідирувати в розробці ШІ, керуючись такими основоположними цінностями, як свобода, рівність і повага до прав людини. Також ми вважаємо, що підприємства, організації та уряди, які поділяють ці цінності, повинні працювати разом, щоб створити ШІ, який захищатиме людей, сприятиме глобальному добробуту і підтримуватиме національну безпеку.

Також компанія оголосила про плани інвестувати 75 мільярдів доларів у штучний інтелект цього року, що на 29% перевищувало прогнози аналітиків.

Джерело: Ракурс


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