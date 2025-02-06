Google отказался от обязательства не использовать ИИ в военной сфере

https://racurs.ua/n203819-google-otkazalsya-ot-obyazatelstva-ne-ispolzovat-ii-v-voennoy-sfere.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) відмовилася від зобов’язання не використовувати ШІ у військовій сфері.

Про це свідчить оновлення етичних принципів компанії, відповідно до котрих раніше виключалося використання штучного інтелекту в оборонній царині, пише The Washingtonpost.

У Google напряму оновлення не коментували, однак у дописі керівника відділу ШІ Деміса Хассабіса і віцепрезидента з питань технологій та суспільства Джеймса Маньїки йдеться про таке:

Ми вважаємо, що демократичні країни повинні лідирувати в розробці ШІ, керуючись такими основоположними цінностями, як свобода, рівність і повага до прав людини. Також ми вважаємо, що підприємства, організації та уряди, які поділяють ці цінності, повинні працювати разом, щоб створити ШІ, який захищатиме людей, сприятиме глобальному добробуту і підтримуватиме національну безпеку.

Також компанія оголосила про плани інвестувати 75 мільярдів доларів у штучний інтелект цього року, що на 29% перевищувало прогнози аналітиків.