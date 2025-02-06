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Украинцы получают фейковые сообщения о якобы значительных сокращениях в ГСЧС, фото: МВД
Украинцам рассылают фейковые сообщения о необходимости самостоятельно ликвидировать пожары — МВДhttps://racurs.ua/n203837-ukraincam-rassylaut-feykovye-soobscheniya-o-neobhodimosti-samostoyatelno-likvidirovat-pojary-mvd.htmlРакурс
Деяким користувачам інтернет-месенджера Signal з українськими номерами надійшли повідомлення нібито від ДСНС України із інформацією про значне скорочення кількості працівників служби і необхідність громадянам самостійно ліквідувати пожежі та інші надзвичайні ситуації.
Це повідомлення є фейком, попереджає прес-служба МВС.
«Повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала цих повідомлень та не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики, — наголошують у відомстві.
У МВС додають, що наразі ДСНС працює у штатному режимі і реагує на всі виклики громадян, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації закликають негайно телефонувати за номером 101 або 112.
Самостійна ліквідація пожеж чи інших НС без відповідних навичок може загрожувати вашому життю та здоров’ю! — наголошують у МВС.