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Українці отримують фейкові повідомлення про нібито значні скорочення у ДСНС, фото: МВС

Українцям розсилають фейкові повідомлення про необхідність самостійно ліквідовувати пожежі — МВС

6 лют 2025, 18:58
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Деяким користувачам інтернет-месенджера Signal з українськими номерами надійшли повідомлення нібито від ДСНС України із інформацією про значне скорочення кількості працівників служби і необхідність громадянам самостійно ліквідувати пожежі та інші надзвичайні ситуації.

Це повідомлення є фейком, попереджає прес-служба МВС.

«Повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала цих повідомлень та не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики, — наголошують у відомстві.

У МВС додають, що наразі ДСНС працює у штатному режимі і реагує на всі виклики громадян, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації закликають негайно телефонувати за номером 101 або 112.

Самостійна ліквідація пожеж чи інших НС без відповідних навичок може загрожувати вашому життю та здоров’ю! — наголошують у МВС.

Українці отримують фейкові повідомлення про нібито значні скорочення у ДСНС, фото: МВС

Джерело: Ракурс


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