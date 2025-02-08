Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
БпЛА атаковали нефтеперекачивающие станции в рф. Фото: Генштаб

БпЛА атаковали нефтеперекачивающие станции в рф

8 фев 2025, 08:51
999

Масована атака безпілотників відбулася на російську федерацію.

Зокрема, у Волгоградській області рф БпЛА цілили в нафтоперегонну станцію. Місцева влада переконує, що на території підприємства «впали уламки», а пошкоджень нібито немає. Про це пише російська пропаганда.

А в Ростовській області ціллю безпілотників була нафтоперекачувальна станція. Влада заявила про пошкодження адміністративних будівель.

Зазначається, що у Ростовській області та Краснодарському краї дрони пошкодили понад 15 будинків. Усього над рф нібито збили 36 дронів.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї рф. З цього об'єкту окупанти запускають по Україні «Шахеди».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров