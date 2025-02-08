БпЛА атаковали нефтеперекачивающие станции в рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n203877-bpla-atakovali-nefteperekachivauschie-stancii-v-rf.html

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Масована атака безпілотників відбулася на російську федерацію.

Зокрема, у Волгоградській області рф БпЛА цілили в нафтоперегонну станцію. Місцева влада переконує, що на території підприємства «впали уламки», а пошкоджень нібито немає. Про це пише російська пропаганда.

А в Ростовській області ціллю безпілотників була нафтоперекачувальна станція. Влада заявила про пошкодження адміністративних будівель.

Зазначається, що у Ростовській області та Краснодарському краї дрони пошкодили понад 15 будинків. Усього над рф нібито збили 36 дронів.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї рф. З цього об'єкту окупанти запускають по Україні «Шахеди».