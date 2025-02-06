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Сили оборони вдарили по аеродрому в рф, з якого по Україні запускають "шахеди"

Сили оборони вдарили по аеродрому в рф, з якого по Україні запускають «шахеди»

6 лют 2025, 08:16
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У ні чна 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї РФ.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей аеродром окупанти використовують для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Місцеві пабліки писали вночі, що безпілотники вдарили по військовому летовищу. Там здійнялася пожежа.

Джерело: Ракурс


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