Силы обороны ударили по аэродрому в рф, с которого по Украине запускают "шахеды"

https://racurs.ua/n203817-sily-oborony-udarili-po-aerodromu-v-rf-s-kotorogo-po-ukraine-zapuskaut-shahedy.html

Ракурс

У ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї рф.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей аеродром окупанти використовують для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Місцеві пабліки писали вночі, що безпілотники вдарили по військовому летовищу. Там здійнялася пожежа.