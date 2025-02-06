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Силы обороны ударили по аэродрому в рф, с которого по Украине запускают "шахеды"

Силы обороны ударили по аэродрому в рф, с которого по Украине запускают «шахеды»

6 фев 2025, 08:16
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У ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї рф.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей аеродром окупанти використовують для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Місцеві пабліки писали вночі, що безпілотники вдарили по військовому летовищу. Там здійнялася пожежа.

Источник: Ракурс


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