В россии умер капитан Константин Нагайко. Фото: ГУР

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Ракурс

У росії помер капітан Костянтин Нагайко, який причетний до воєнних злочинів в Україні.

Цей офіцер був командиром батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади російської армії. Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема — до вбивства 59 цивільних українців у селі Гроза у Харківській області. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

У ГУР зазначили, що після замаху Нагайко був у критичному стані в лікарні. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

Нагадаємо, на початку січня цього року Нагайка підірвали в місті Шуя Івановської області рф. Воєнний злочинець перебував на чергуванні у своїй військовій частині на момент вибуху. У загарбника діагностували множинні уламкові ураження фактично усіх органів.