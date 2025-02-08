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Ракурс
У рф помер капітан Костянтин Нагайко. Фото: ГУР

У рф помер капітан Нагайко — він був причетний до вбивства цивільних у Грозі

8 лют 2025, 13:22
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У росії помер капітан Костянтин Нагайко, який причетний до воєнних злочинів в Україні.

Цей офіцер був командиром батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади російської армії. Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема — до вбивства 59 цивільних українців у селі Гроза у Харківській області. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

У ГУР зазначили, що після замаху Нагайко був у критичному стані в лікарні. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

Нагадаємо, на початку січня цього року Нагайка підірвали в місті Шуя Івановської області рф. Воєнний злочинець перебував на чергуванні у своїй військовій частині на момент вибуху. У загарбника діагностували множинні уламкові ураження фактично усіх органів.

Джерело: Ракурс


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