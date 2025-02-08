Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Видео падения сбитого вражеского Су-25 от 28 ОМБр

После уничтожения российского Су-25 дроны отогнали с места эвакуации вражеский вертолет (ВИДЕО)

8 фев 2025, 17:23
999

На околицях Торецька 8 лютого зведений зенітно-ракетний підрозділ 28 ОМБр та 57 ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Бійці збили один з двох літаків.

Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — українські розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.

У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий, — розповіли в бригаді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров