Ракурсhttps://racurs.ua/
Видео падения сбитого вражеского Су-25 от 28 ОМБр
После уничтожения российского Су-25 дроны отогнали с места эвакуации вражеский вертолет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203893-posle-unichtojeniya-rossiyskogo-su-25-drony-otognali-s-mesta-evakuacii-vrajeskiy-vertolet-video.htmlРакурс
На околицях Торецька 8 лютого зведений зенітно-ракетний підрозділ 28 ОМБр та 57 ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Бійці збили один з двох літаків.
Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — українські розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.
У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий, — розповіли в бригаді.