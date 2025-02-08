Видео падения сбитого вражеского Су-25 от 28 ОМБр

https://racurs.ua/n203893-posle-unichtojeniya-rossiyskogo-su-25-drony-otognali-s-mesta-evakuacii-vrajeskiy-vertolet-video.html

Ракурс

На околицях Торецька 8 лютого зведений зенітно-ракетний підрозділ 28 ОМБр та 57 ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Бійці збили один з двох літаків.

Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — українські розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.