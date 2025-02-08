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Ракурс
Відео падіння збитого ворожого Су-25 від 28 ОМБр

Після знищення російського Су-25 дрони відігнали з місця евакуації ворожий гелікоптер (ВІДЕО)

8 лют 2025, 17:23
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На околицях Торецька 8 лютого зведений зенітно-ракетний підрозділ 28 ОМБр та 57 ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Бійці збили один з двох літаків.

Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — українські розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.

У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий, — розповіли в бригаді.

Джерело: Ракурс


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