Суд заблокировал Маску и его DOGE доступ к конфиденциальным материалам Минфина

https://racurs.ua/n203895-sud-zablokiroval-masku-i-ego-doge-dostup-k-konfidencialnym-materialam-minfina.html

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У США суд заблокував Ілону Маску та його Департаменту ефективності уряду (DOGE) доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну.

Мова про доступ до записів, які містять конфіденційні персональні дані мільйонів американців, такі як номери соціального страхування і банківських рахунків.

Рішення суддя виніс після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали до суду на президента Дональда Трампа.

У позові стверджується, що доступ DOGE до записів Мінфіну може перешкодити фінансуванню, вже виділеному Конгресом, і перевищує законні повноваження Міністерства фінансів.

У справі також йдеться, що цей доступ порушує федеральне адміністративне законодавство та доктрину поділу влади, закріплену в Конституції США.