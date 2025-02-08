Северная Корея начнет производить БПЛА по технологиям рф

https://racurs.ua/n203901-severnaya-koreya-nachnet-proizvodit-bpla-po-tehnologiyam-rf.html

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росія та КНДР досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від рф у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися з 2025 року серійно.

Ймовірна угода відбулася на тлі зміцнення військових зв’язків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.

Кілька джерел, знайомих з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомили NHK, що угода про розробку безпілотників є відповіддю на розгортання Північною Кореєю солдатів на допомогу рф у війні проти України.

Разом з тим, співрозмовники NHK стверджують, що росія не надто хоче сприяти КНДР у розвитку ядерної програми, оскільки в Москві побоюються, що це може зашкодити відносинам Північної Кореї з США і Китаєм.

NHK нагадує, що в листопаді 2024 року лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях дрона-камікадзе і наказав розпочати масове виробництво такої зброї.

За даними західних спецслужб та України, Північна Корея відправила до росії понад 10 тис. своїх військовослужбовців, які брали участь у боях із ЗСУ у Курській області.

Західні джерела стверджують, що північнокорейські війська зазнали значних втрат і на деякий час були виведені з району бойових дій. Однак у п’ятницю, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що сили КНДР знову відправили до Курської області.