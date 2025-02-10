Россияне нанесли семь авиаударов по Константиновке. Фото: МВА

https://racurs.ua/n203929-rossiyane-nanesli-sem-aviaudarov-po-konstantinovke-est-razrusheniya-i-ranenye.html

Ракурс

Костянтинівка у Донецькій області знову зазнала обстрілів з боку російських окупантів.

У неділю, 9 лютого, ворог завдав по місту семи авіаційних ударів. Поранення дістали п’ятеро людей, всі вони перебувають у лікарнях. Про це керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

За його інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені 127 об'єктів: фасади багатоквартирних та приватних будинків, гаражі й легкові автомобілі, лінії електромережі ДТЕК, газогін та фасад готелю.

А голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін поінформував, що за 9 лютого росіяни вбили цивільного у Краматорську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни вдарили по Центральному району Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поранення дістали дві жінки віком 33 та 57 років і 11-річний хлопчик. А в Дніпровському районі міста ворожий FPV-дрон атакував блокпост. Внаслідок атаки постраждав 33- річний поліцейський-кінолог разом зі службовим собакою.