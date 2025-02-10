Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия. Фото:

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести 25% мита на імпорт сталі й алюмінію.

Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів Америки з інших країн, матиме 25-відсоткове мито. Також планується оголошення відповідних мит проти країн, які обкладають податками імпорт американських товарів. Ці заходи майже відразу набудуть чинності. Про це американський лідер заявив 9 лютого на борту президентського літака. Про це повідомило видання Bloomberg.

Урядова та промислова статистика показує, що найбільшими постачальниками сталі до США є Канада, Бразилія, Мексика, Південна Корея і Вʼєтнам. А первинний алюміній у найбільших обсягах надходить з Канади. Саме на цю країну в січні й листопаді минулого року припало 79% від загального обсягу імпорту. А Мексика також є найбільшим постачальником алюмінієвого брухту й алюмінієвих сплавів.

Зазначається, що під час першого президентського терміну Трамп запровадив мита 25% на сталь і 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким ключовим торговельним партнерам США.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп увів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. Мита для КНР становитимуть 10%, а для Канади і Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи складуть 10%.

Джерело: Bloomberg