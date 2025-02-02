Трамп увів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю - ті відповіли

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Дональд Трамп, президент США, увів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. Ті завдають удару у відповідь.

Мита для Китаю становитимуть 10%, для Канади і Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи складуть 10%. Трамп каже, що захищає американців від «загрози, яка походить від нелегальних мігрантів і наркотиків», пише Reuters.

Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

Американські тарифи залишатимуться чинними, доки президент не вирішить, що три країни вжили достатніх заходів для задоволення вимог США.

Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю, — цитують американські медіа очільника Білого дому.

У відповідь Канада введе відповідні 25% мита на низку товарів із США на майже 107 мільярдів дол. Вони торкнуться імпорту американського пива, вина і бурбону, фруктів і соків, одягу, спортивних товарів і побутової техніки.

Джастін Трюдо заявив, що електроенергія, нафта та природній газ, які США імпортують із Канади, будуть оподатковуватися за ставкою 10%.

Також прем'єр Канади закликав канадців відмовитись від відпустки у США та купляти більше місцевих продуктів.

Мексика закликає США до діалогу. Але країна працює над «планом Б», який включає «тарифні та нетарифні заходи» на захист інтересів Мексики.

Президентка Мексики повідомила у соцмережах, що доручила міністру економіки запровадити тарифні й нетарифні заходи для захисту інтересів Мексики.

Китай подасть скаргу до Світової організації торгівлі через мита Трампа. Країна обіцяє вжити контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, не уточнюючи конкретних дій. Під час першого президентського терміну Трампа Китай відповідав симетричними митами.