Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне заставили Приднестровье отказаться от 60 млн евро помощи ЕС для энергетики

Россияне заставили Приднестровье отказаться от 60 млн евро помощи ЕС для энергетики

10 фев 2025, 15:46
999

Придністров’я під тиском Москви відмовилося приймати запропоновану Євросоюзом допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Він повідомив, що відмову від європейської допомоги керівництво так званої «ПМР» пояснило вимогами щодо її надання. Сам Речан переконаний, що причина в іншому:

росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. сновна умова [ЄС], від якої відмовився Тирасполь — поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності.

При цьому Речан запевнив, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не блокуватиме постачання газу.

За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading.

Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з рФ.

Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість — звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдовського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП, — повідомив молдовський прем'єр.

І додав:

Це не угода між урядом Молдови і Росією — це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні.

ЄС раніще обіцяв Молдові у 2025 році €250 млн на енергодопомогу, з них €60 млн — Придністров’ю.

Стратегія має подвійну мету: відокремити Молдову від нестабільних російських поставок енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок Євросоюзу. 100 мільйонів євро мали надійти до середини квітня.

Як пояснив прем'єр-міністр Молдови, Придністров’я отримає 60 млн євро за таких умов:

  • якщо обговорить і узгодить із Кишиневом способи дотримання прав людини й основних свобод у регіоні;
  • поступово приведе тарифи в регіоні до ринкових цін;
  • великі експортери Лівобережжя платитимуть за енергію за ринковими цінами; енергоємну промисловість виключать із програми підтримки.

Додатково кошти Євросоюзу можуть бути використані для «постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя» Молдови. Раніше прем'єр-міністр Речан заявив, що уряд країни надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубометрів газу, необхідних для підтримки тиску в системі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров