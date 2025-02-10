Росіяни змусили Придністров’я відмовитися від 60 млн євро допомоги ЄС для енергетики

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Придністров’я під тиском Москви відмовилося приймати запропоновану Євросоюзом допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Він повідомив, що відмову від європейської допомоги керівництво так званої «ПМР» пояснило вимогами щодо її надання. Сам Речан переконаний, що причина в іншому:

росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. сновна умова [ЄС], від якої відмовився Тирасполь — поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності.

При цьому Речан запевнив, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не блокуватиме постачання газу.

За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading.

Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з рФ.

Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість — звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдовського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП, — повідомив молдовський прем'єр.

І додав:

Це не угода між урядом Молдови і Росією — це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні.

ЄС раніще обіцяв Молдові у 2025 році €250 млн на енергодопомогу, з них €60 млн — Придністров’ю.

Стратегія має подвійну мету: відокремити Молдову від нестабільних російських поставок енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок Євросоюзу. 100 мільйонів євро мали надійти до середини квітня.

Як пояснив прем'єр-міністр Молдови, Придністров’я отримає 60 млн євро за таких умов:

якщо обговорить і узгодить із Кишиневом способи дотримання прав людини й основних свобод у регіоні;

поступово приведе тарифи в регіоні до ринкових цін;

великі експортери Лівобережжя платитимуть за енергію за ринковими цінами; енергоємну промисловість виключать із програми підтримки.

Додатково кошти Євросоюзу можуть бути використані для «постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя» Молдови. Раніше прем'єр-міністр Речан заявив, що уряд країни надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубометрів газу, необхідних для підтримки тиску в системі.