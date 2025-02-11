Верховная Рада поддержала покупку двух российских реакторов для ХАЭС в Болгарии

https://racurs.ua/n203966-verhovnaya-rada-podderjala-pokupku-dvuh-rossiyskih-reaktorov-dlya-haes-v-bolgarii.html

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Верховна Рада 11 лютого підтримала законопроект щодо закупівлі у Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Ці реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Енергокомітет підтримав добудову ХАЕС-3 і ХАЕС-4 ще 17 червня 2024 року, але відповідний законопроєкт не виносять на розгляд парламенту через незгоду депутатів.

Тож, ухвалене рішення не надає згоду на будівництво енергоблоків — тільки на придбання реакторів.

Якщо плани з будівництва таки будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Влада дала старт «Великому атомне крадівництво» і витрата 1 млрд $ на російський реактор. Тепер десятки мільярдів з підняття вам та всьому населенню тарифів піде кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів! (о добре (якщо так можна сказати в цій ситуації) це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва. Тому вкрадуть поки не всі 300 млрд грн, а трохи менше, — повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Які фракції підтримали рішення:

Слуга народу — 190;

Європейська Солідарність — 0;

Батьківщина — 15;

Платформа за життя та мир — 16;

За майбутнє - 9;

Голос — 0;

Довіра — 14;

Відновлення України — 12;

Позафракційні — 5.

Йдеться про придбання виготовлених «Росатомом» енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС «Белене» у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок № 3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок № 4 — на 25%.