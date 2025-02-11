Карта сервиса Ventusky показывает загрязнение над территорией Украины

https://racurs.ua/n203965-internet-servisy-pokazyvaut-feykovoe-zagryaznenie-nad-ukrainoy-gidrometcentr.html

Ракурс

Фейкове забруднення над Україною показує показує популярний інтернет-сервіс Ventusky.

Про це сьогодні, 11 лютого, пише прес-служба Укргідрометцентру.

У Гідрометцентрі зазначають, що такі сервіси використовують чисельні моделі та глобальні бази даних, до яких колись, зокрема, були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення.

Оновлення цих баз відбувається раз на кілька років, а в нашому випадку — вже понад 11 років не оновлюється. Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну, — наголошують в Гідрометцентрі.

Зазначається, що Україна не оновлює дані у відповідних глобальних базах з міркувань безпеки в умовах війни — це означало б передачу інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та типи викидів.

Наприклад, якщо раніше завод виробляв 1 млн тон сталі та викидав певну кількість забруднювачів, модель припускає, що він продовжує працювати. Далі ця інформація комбінується з даними про атмосферні умови: якщо антициклон і відсутність вітру — модель прогнозує накопичення забруднення; якщо вітер чи опади — модель передбачає розсіювання забруднення, — додали у Гідрометцентрі

У Гідрометцентрі зазначають — дані карти Ventusky свідчать, що система досі вважає працюючими Азовсталь, Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують.

Саме біля цих підприємств прогнозується перевищення діоксиду сірки та азоту в найближчі дні, хоча реальних джерел викидів там більше немає.

Подібна ситуація по всій Україні: багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди, — зазначають синоптики.

Тож у Гідрометцентрі закликають не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел, оскільки це лише модель, а не реальні дані.