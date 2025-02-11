Администрация Трампа планирует подтолкнуть Европу покупать больше американского оружия для Украины

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує підштовхнути країни Європи до купівлі більшої кількості американської зброї для України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що це має покращити позицію України перед можливими мирними переговорами з росією.

За інформацією співрозмовників видання, це одна з кількох ідей, які обговорюють в адміністрації Трампа, щоб потенційно продовжити поставки зброї Києву, не витрачаючи значних бюджетних коштів США.

Зазначається, що відповідний план адміністрації американського президента дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються того, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу. Ілюстративне

Очікується, що американські посадовці включно зі спеціальним представником Трампа з питань України та росії Кітом Келлогом обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками під час Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня.

Водночас сам Келлог відмовився підтверджувати Reuters такий план і заявив, що «США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку».

Існує багато варіантів. Зараз усе в грі, — сказав він агентству та додав, що поставки, раніше схваленої військової допомоги колишнім президентом Джо Байденом досі надходять до України.

Зазначається, що за часів адміністрації колишнього президента США європейські країни вже купували американську зброю для України.

Нагадаємо, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» має відбутися 12 лютого під головуванням Великої Британії, а не США.

Раніше у німецькому Вісбадені розпочала роботу місія НАТО — NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), яка координує виконання зобов’язань країн щодо постачання зброї та має чіткий перелік потреб України.