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Ракурс
Американский пропагандист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия

Американский пропагандист Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия

11 фев 2025, 16:24
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Ведучий зі США Такер Карлсон заявив, що Україна продає половину наданої зброї.

Факт, не здогадка, а факт, що українські військові продають до половини зброї, яку ми надсилаємо. І я не здогадуюсь, це — факт! І багато цієї зброї з’являється у наркокартелів, на кордоні [США], — заявив Карлсон.

За його словами, американські спецслужби знають про це, а ЦРУ начебто отримує від цього прибутки.

МЗС України заперечило слова Карлсона. Там заявили, що кожна одиниця військової техніки, що доставляють в Україну, ретельно відстежується. А жодна з численних інспекцій США не знайшла порушень.

Крім того, Карлсон сказав, що «українці зараз є найбагатшими у світі, бо вони витрачають в Альпах мільйон доларів на день».

Минулими вихідними я відвідав найдорожчий гірськолижний курорт у світі — там усе місто заповнене українцями. Вони витрачають там один мільйон доларів щодня. І так по всій Європі, — заявив він.

Источник: Ракурс


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