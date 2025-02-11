Американский пропагандист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия

https://racurs.ua/n203968-amerikanskiy-propagandist-karlson-obvinil-vsu-v-prodaje-amerikanskogo-orujiya.html

Ракурс

Ведучий зі США Такер Карлсон заявив, що Україна продає половину наданої зброї.

Факт, не здогадка, а факт, що українські військові продають до половини зброї, яку ми надсилаємо. І я не здогадуюсь, це — факт! І багато цієї зброї з’являється у наркокартелів, на кордоні [США], — заявив Карлсон.

За його словами, американські спецслужби знають про це, а ЦРУ начебто отримує від цього прибутки.

This is a lie.



In reality, every piece of military equipment delivered to Ukraine is tracked.



All supplied weapons are monitored by independent mechanisms. And none of the multiple U.S. inspections have ever revealed any misuse. pic.twitter.com/8ZQf5vLFTS — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 11, 2025

МЗС України заперечило слова Карлсона. Там заявили, що кожна одиниця військової техніки, що доставляють в Україну, ретельно відстежується. А жодна з численних інспекцій США не знайшла порушень.

Крім того, Карлсон сказав, що «українці зараз є найбагатшими у світі, бо вони витрачають в Альпах мільйон доларів на день».