Американський пропагандист Такер Карлсон звинуватив ЗСУ у продажу американської зброї

Ведучий зі США Такер Карлсон заявив, що Україна продає половину наданої зброї.

За його словами, американські спецслужби знають про це, а ЦРУ начебто отримує від цього прибутки.

МЗС України заперечило слова Карлсона. Там заявили, що кожна одиниця військової техніки, що доставляють в Україну, ретельно відстежується. А жодна з численних інспекцій США не знайшла порушень.

This is a lie.



In reality, every piece of military equipment delivered to Ukraine is tracked.



All supplied weapons are monitored by independent mechanisms. And none of the multiple U.S. inspections have ever revealed any misuse. pic.twitter.com/8ZQf5vLFTS