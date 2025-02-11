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Американський пропагандист Такер Карлсон звинуватив ЗСУ у продажу американської зброї
Американський пропагандист Карлсон звинуватив ЗСУ у продажу американської зброїhttps://racurs.ua/ua/n203968-amerykanskyy-propagandyst-karlson-zvynuvatyv-zsu-u-prodaju-amerykanskoyi-zbroyi.htmlРакурс
Ведучий зі США Такер Карлсон заявив, що Україна продає половину наданої зброї.
Факт, не здогадка, а факт, що українські військові продають до половини зброї, яку ми надсилаємо. І я не здогадуюсь, це — факт! І багато цієї зброї з’являється у наркокартелів, на кордоні [США], — заявив Карлсон.
За його словами, американські спецслужби знають про це, а ЦРУ начебто отримує від цього прибутки.
МЗС України заперечило слова Карлсона. Там заявили, що кожна одиниця військової техніки, що доставляють в Україну, ретельно відстежується. А жодна з численних інспекцій США не знайшла порушень.
This is a lie.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 11, 2025
In reality, every piece of military equipment delivered to Ukraine is tracked.
All supplied weapons are monitored by independent mechanisms. And none of the multiple U.S. inspections have ever revealed any misuse. pic.twitter.com/8ZQf5vLFTS
Крім того, Карлсон сказав, що «українці зараз є найбагатшими у світі, бо вони витрачають в Альпах мільйон доларів на день».
Минулими вихідними я відвідав найдорожчий гірськолижний курорт у світі — там усе місто заповнене українцями. Вони витрачають там один мільйон доларів щодня. І так по всій Європі, — заявив він.