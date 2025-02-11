Будапешт направил заместителя Сийярто в Киев требовать объяснений по поводу "клеветнической кампании" против Венгрии

https://racurs.ua/n203969-budapesht-napravil-zamestitelya-siyyarto-v-kiev-trebovat-obyasneniy-po-povodu-klevetnicheskoy.html

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Представник МЗС Угорщини Левенте Модьор 11 лютого прибув до України, щоб «вимагати пояснень». Він каже, що українська влада підтримує та фінансує акції для дискредитації угорського уряду.

За словами дипломата, це «неможливо оцінювати інакше, як зраду». Він також зазначив, що якщо не отримає пояснень, то обіцяє озвучити кроки Угорщини у відповідь.

Модьор записав ролик з Києва, у якому стверджує, що угорські спецслужби зафіксували кампанію, яка нібито спрямована на підрив міжнародного іміджу прем'єра Віктора Орбана. За його словами, якщо Київ дійсно фінансує дії, спрямовані на дискредитацію угорського уряду, це можна розцінювати як «удар у спину».

Угорщина й надалі зацікавлена в підтримці добрих відносин з Україною, однак для цього з боку України повинні виконатися дві умови: повернути угорцям Закарпаття права, які були відібрані, і Київ повинен негайно припинити будь-яку діяльність, спрямовану проти угорського уряду, та повернутися до щирого діалогу, — сказав чиновник МЗС Угорщини у відео на своєму Фейсбук.

Минулого тижня лідер фракції правлячої партії «Фідес» Мате Кочиш заявив, що Україна нібито витратила «чималі кошти» на кампанію з дискредитації Орбана.