Посланник Трампа посетил Москву, – Белый дом

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У Білому домі підтвердили візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого.

Там заявили, що він полетів ав рф, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Також невідомо, чи зустрічався з кимось Віткофф для переговорів, зокрема щодо російсько-української війни.

Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні, — повідомив у заяві радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц.

Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати або союзна держава когось натомість, або які інші кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля

Ексдипломата Фогеля (на фото) звинуватили у контрабанді наркотичних речовин, оскільки поліція виявила в нього марихуану. Попри те, що він довів необхідність її прийому за медичними показниками, його 2022 року засудили до 14 років позбавлення волі.

Про те, що Трамп таємно доручив своєму посланнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу допомагати встановленню миру між Україною та Росією, повідомляє NYT.

Співрозмовники видання пояснюють це тим, що Трамп довіряє Віткоффу і вважає, що той має належні навички ведення переговорів.

Ці джерела також кажуть, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними «близькими союзниками» Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі