Белый дом уволил генерального инспектора USAID. Фото:

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Генеральний інспектор Агентства США з міжнародного розвитку Пол Мартін звільнений з посади.

Білий дім ухвалив таке кадрове рішення 11 лютого після того, як USAID опублікувало доповідь із критикою дій адміністрації президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства. Про це повідомило видання «Радіо Свобода» з посиланням на офіційних осіб США.

Наразі невідомі офіційні причини звільнення Мартіна. Однак у звіті генінспектор писав, що скорочення персоналу USAID і масштабне заморожування іноземної допомоги утруднили відстеження та реагування на потенційне нецільове використання 8,2 млрд дол. гуманітарної допомоги, що фінансується коштом американських платників податків. Зазначалося, що Це може призвести до того, що гроші потраплять до терористичних угруповань.

Як відомо, USAID — це незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році. В агентстві працює близько 10 тис. осіб, дві третини з яких перебувають за межами Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір скоротити штат USAID з 10 тис. до 300 осіб. Американському держсекретареві Марко Рубіо вже представили список з близько 600 працівників, які вважаються необхідними в усьому світі, але в кінцевому підсумку під скорочення не підпали менш ніж 300.

Джерело: «Радіо Свобода»