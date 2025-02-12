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Ракурс
Дональд Трамп, фото: RawPixel

Зеленский, как и путин, хочет мира — Трамп

12 фев 2025, 20:32
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Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, у своїй соцмережі Truth Social опублікував повідомлення, в якому розповів про результати телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, розмова «пройшла дуже добре».

Він, як і президент путін, хоче досягти МИРУ, — наголосив Трамп.

За словами Трампа, він із Зеленським обговорив різні теми, пов’язані з війною, але передусім — зустріч, яка має відбутися у п’ятницю, 14 лютого в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, СМЕРТЬ і РУЙНУВАННЯ. Боже, благослови народи Росії та України! — резюмував Трамп.

Источник: Ракурс


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