Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/n204003-zelenskiy-kak-i-putin-hochet-mira-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, у своїй соцмережі Truth Social опублікував повідомлення, в якому розповів про результати телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, розмова «пройшла дуже добре».

Він, як і президент путін, хоче досягти МИРУ, — наголосив Трамп.

За словами Трампа, він із Зеленським обговорив різні теми, пов’язані з війною, але передусім — зустріч, яка має відбутися у п’ятницю, 14 лютого в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.