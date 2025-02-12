Зеленский, как и путин, хочет мира — Трампhttps://racurs.ua/n204003-zelenskiy-kak-i-putin-hochet-mira-tramp.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, у своїй соцмережі Truth Social опублікував повідомлення, в якому розповів про результати телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Трампа, розмова «пройшла дуже добре».
Він, як і президент путін, хоче досягти МИРУ, — наголосив Трамп.
За словами Трампа, він із Зеленським обговорив різні теми, пов’язані з війною, але передусім — зустріч, яка має відбутися у п’ятницю, 14 лютого в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.
Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, СМЕРТЬ і РУЙНУВАННЯ. Боже, благослови народи Росії та України! — резюмував Трамп.