Детали телефонного разговора с Трампом рассказал Зеленский

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n204002-detali-telefonnogo-razgovora-s-trampom-rasskazal-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 лютого, ввечері провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом, — зазначив він.

Ще однією темою розмови була підготовка нової «угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії».

Зеленський зазначив, що Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.