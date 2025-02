Деталі телефонної розмови із Трампом розповів Зеленський

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 лютого, ввечері провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ще однією темою розмови була підготовка нової «угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії».

Зеленський зазначив, що Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done, — наголосив Зеленський. — Домовились про подальші контакти та зустрічі.