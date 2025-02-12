Трамп після розмови з путіним зателефонував Зеленському

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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Трамп після розмови з путіним зателефонував Зеленськомуhttps://racurs.ua/ua/n204001-tramp-pislya-rozmovy-z-putinym-zatelefonuvav-zelenskomu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп відразу після розмови з російським диктатором володимиром путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє ТСН з посиланням на джерела в Офісі президента.
За інформацією джерел видання, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько години.
Раніше сьогодні Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social повідомив, що сьогодні «мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову» з путіним, в ході якої, зокрема, обговорювали Україну. У кремлі заявили, що розмова Трампа з путіним тривала близько півтори години.
Джерело: ТСН
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