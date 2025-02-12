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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Трамп после разговора с путиным позвонил по телефону Зеленскому

12 фев 2025, 19:59
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Президент США Дональд Трамп відразу після розмови з російським диктатором володимиром путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє ТСН з посиланням на джерела в Офісі президента.

За інформацією джерел видання, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько години.

Раніше сьогодні Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social повідомив, що сьогодні «мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову» з путіним, в ході якої, зокрема, обговорювали Україну. У кремлі заявили, що розмова Трампа з путіним тривала близько півтори години.

Джерело: ТСН


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