Дональд Трамп сделал ряд заявлений об Украине. Фото: «Радио Свобода»

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Ракурс

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у Білому домі поспілкувався з журналістами про Україну.

Говорив американський лідер про перспективи повернення окупованих територій, спрогнозував припинення вогню, говорив про повернення Києвом коштів за витрачені американські гроші на допомогу Україні. Також мова йшла про вибори. Заяви Трампа передає Washington Post.

За словами глави Білого дому, він не бачить загрози діалогу з росією без участі президента Зеленського. Водночас він заявив журналістам, що вважає «цікавим» питання про те, чи є Україна рівноправним учасником у мирному процесі. Трамп наголосив, що «це не хороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир».

Президент США вважає «малоймовірним» те, що Україна повернеться до своїх кордонів до російського вторгнення у 2014 році. Проте він вважає, що з часом Україна зможе частково повернути деякі окуповані території. Глава держави відзначив, що «в не надто далекому майбутньому» можливе припинення вогню.

За словами Трампа, американський міністр фінансів повинен привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених американських коштів у підтримку України. США продовжать підтримувати Україну, але хочуть, щоб «ця допомога була надійною.

Глава Білого дому розповів, що в Україні «в якийсь момент» мають пройти нові вибори. Його також «влаштує", якщо України не буде в НАТО.

Щодо поїздки в Україну, то Трамп не думав про це, але обміркує це питання. А щодо першої зустрічі з главою рф володимиром путіним, то вона запланована в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонні розмови з російським диктатором володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський повідомив, що говорив він з главою Білого дому про можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд. Ще однією темою розмови була підготовка нової «угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії».

Джерело: Washington Post