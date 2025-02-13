ПВО сбила 85 из 140 дронов. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n204011-rf-atakovala-ukrainu-140-dronami-pochti-vse-bpla-byli-neytralizovany.html

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Масовану атаку російських безпілотників відбили українські захисники.

У ніч на 13 лютого противник запустив 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із російських напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Ворожу атаку з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Військові відзвітували про збиття 85 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Ще 52 БпЛА були локаційно втрачені.

У Повітряних силах зазначили, що внаслідок російської атаки постраждали Одеська та Харківська область.

Нагадаємо, вночі 12 лютого Київ та Київська область зазнала ракетного та дронового удару з боку росії. В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Жертвою удару стала одна людина, а ще четверо постраждали. Серед поранених є дитина. Також пожежі виникли у Святошинському та Голосіївському районах.