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Россияне сбросили два ФАБ-250 на Краматорск и убили 46-летнего мужчину

Россияне сбросили два ФАБ-250 на Краматорск и убили 46-летнего мужчину (ФОТО)

13 фев 2025, 17:30
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Росіяни скинули два ФАБ-250 на Краматорськ та убили 46-річного чоловіка.

Серед шістьох постраждалих — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів, написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

удар стався близько опівдня. Росіяни скинули на житловий сектор міста дві бомби ФАБ-250. Внаслідок влучань загорілись будинки та автомобілі.

46-річний чоловік помер в лікарні під час реанімаційних заходів.

Серед поранених — його 46-річний брат, 18-річний хлопець, а також родина: 84-річна бабуся, 47-річний батько та 16-річна донька.

Источник: Ракурс


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