Молдова закрывает российский центр науки и культуры в Кишиневе

https://racurs.ua/n204029-moldova-zakryvaet-rossiyskiy-centr-nauki-i-kultury-v-kishineve.html

Ракурс

Молдова закриває російський центр науки і культури у Кишиневі, а МЗС країни викликає посла рф.

Це стало відповіддю на порушення повітряного простору Молдови російськими БПЛА.

Під час зустрічі Молдова висловила йому рішучий протест щодо цих ﻿﻿"неприпустимих порушень" проти суверенітету країни. Як доказ молдовське МЗС показало послу росії уламки дронів, що впали.

На тлі інциденту в Молдові вирішили в односторонньому порядку розірвати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, яка діяла з 1998 року. Тому Російський культурний центр згодом припинить діяти у Молдові.

Один із БпЛА уранці 13 лютого знайшли у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі за 1,5 км від міста Чадир-Лунга. Минулося без постраждалих.

МЗС Молдови викликало до себе російського посла. Президентка Мая Санду відреагувала на інцидент, наголосивши, що росія «не поважає кордонів, нападає на цивільних та поширює терор».