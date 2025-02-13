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Молдова закриває російський центр науки і культури у Кишиневі, а МЗС країни викликає посла рф
Молдова закриває російський центр науки і культури у Кишиневіhttps://racurs.ua/ua/n204029-moldova-zakryvaie-rosiyskyy-centr-nauky-i-kultury-u-kyshynevi.htmlРакурс
Молдова закриває російський центр науки і культури у Кишиневі, а МЗС країни викликає посла рф.
Це стало відповіддю на порушення повітряного простору Молдови російськими БПЛА.
Під час зустрічі Молдова висловила йому рішучий протест щодо цих "неприпустимих порушень" проти суверенітету країни. Як доказ молдовське МЗС показало послу росії уламки дронів, що впали.
На тлі інциденту в Молдові вирішили в односторонньому порядку розірвати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, яка діяла з 1998 року. Тому Російський культурний центр згодом припинить діяти у Молдові.
Один із БпЛА уранці 13 лютого знайшли у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі за 1,5 км від міста Чадир-Лунга. Минулося без постраждалих.
МЗС Молдови викликало до себе російського посла. Президентка Мая Санду відреагувала на інцидент, наголосивши, що росія «не поважає кордонів, нападає на цивільних та поширює терор».