Кабмин обнародовал новые детали о годовых контрактах для украинцев 18—24 лет

https://racurs.ua/n204033-kabmin-obnarodoval-novye-detali-o-godovyh-kontraktah-dlya-ukraincev-18-24-let.html

Ракурс

Кабмін оприлюднив нові деталі про річні контракти для українців 18—24 років.

Його укладатимуть на рік з вимогою участі в бойових діях щонайменше пів року. Добровольці проходитимуть службу на посадах:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Військовий вишкіл у контрактників триватиме від 45 діб, додатково від 14 діб виділяють на фахову підготовку та 14 діб курсу адаптації у військовій частині.

Якщо доброволець два або більше разів притягується до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності, він має повністю відшкодувати виплачену йому одноразову грошову допомогу. Неотримана частина не повертається.

Один мільйон гривень можуть отримати й військові рядового, сержантського і старшинського складу, які потрапили до армії до 25 років та брали участь у бойових діях не менше шести місяців.

Якщо така людина брала участь у бойових діях менше пів року, вона отримує 1/6 від мільйона за кожні 30 днів участі у бойових діях.

Воїни, які брали участь у бойових діях менш як шість місяців через захворювання, поранення або полон, отримують повну суму.

На вибір молодих контрактників буде шість бригад: