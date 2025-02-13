Сибига провел первый разговор с Рубио

https://racurs.ua/n204034-sibiga-provel-pervyy-razgovor-s-rubio.html

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Глава МЗС Андрій Сибіга зідзвонився з держсекретарем США Марком Рубіо.

Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів. Висловив вдячність держсекретареві за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України. Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом, — написав Сибіга в Х.

14−16 лютого у Німеччині пройде 61-ша щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. Цьогоріч на ній будуть обговорювати декілька важливих міжнародних безпекових питань, але за словами держсекретаря США Марка Рубіо, головною темою буде війна Росії проти України. Детальніше про це — у матеріалі Суспільного.

Мюнхенська конференція з безпеки — це щорічний захід, на якому політики, військові та різні урядові й неурядові міжнародні організації обговорюють зовнішню політику, безпеку та питання, повʼязані з обороною.

Голова конференції Крістоф Гойсген пояснив, що серед основних тем цього року — енергетика, кліматичні зміни, ШІ, міжнародна торгівля, але головним питанням стане війна Росії проти України (це підтвердив і державний секретар Рубіо).

На конференцію приїдуть, зокрема, понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.

Президента США Дональда Тампа на конференції не буде. Від Сполучених Штатів приїдуть американський віцепрезидент Джей Ді Венс (з яким Зеленський має провести двосторонню зустріч), держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог.

Офіційних представників РФ на заході не буде, проте Гойсген пояснив, що на неї покликали «росіян з неурядових організацій, з опозиції — як з росії, так і з еміграції».

5 лютого видання Bloomberg повідомило, що Келлог має презентувати в Мюнхені мирний план. Згодом він це заперечив, та пояснив, що людиною, яка представить подібну угоду має бути «президент США, а не Кіт Келлог», але на заході він все ж говоритиме про плани Трампа щодо закінчення російсько-української війни.