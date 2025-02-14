Самолет с госсекретарем США по дороге в Мюнхен развернулся назад

https://racurs.ua/n204037-samolet-s-gossekretarem-ssha-po-doroge-v-munhen-razvernulsya-nazad.html

Ракурс

Літак із держсекретарем США Марком Рубіо, який прямував до Німеччини на Мюнхенську конференцію, пізно ввечері 13 лютого був змушений повернутися назад через «технічну несправність».

Як заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, літак повернувся на об'єднану базу Ендрюс під Вашингтоном, округ Колумбія.

Міністр планує продовжити свою подорож до Німеччини та Близького Сходу окремим літаком, — запевнила речниця.

Кореспондентка CBS News, яка перебувала на борту, повідомила, що приблизно на 90-й хвилині польоту на лобовому склі кабіни пілотів з’явилася тріщина, що змусило їх повернутися на базу на низькій висоті.

У Мюнхені Рубіо мав разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч мала відбутися сьогодні вранці 14 лютого у Мюнхені.