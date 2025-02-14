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Ракурс
Вице-президент США выступит в Мюнхене с «жестким посланием» для Европы

Вице-президент США выступит в Мюнхене с «жестким посланием» для Европы

14 фев 2025, 08:35
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступить у Мюнхені з «жорстким посланням» для Європи.

Про це заявив кандидат у канцлери від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Німецький політик заявив, що Венс у п’ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки зробить «жорстку і сувору заяву» від імені США на адресу Європи. Про це Мерц заявив у ефірі телеканалу ZDF.

Він зазначив, що вже має попередню інформацію про зміст виступу Венса і сказав, що «його промова буде конфронтаційною».

Крім того, як повідомляють німецькі ЗМІ, віцепрезидент США відмовився від зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

За словами колишнього американського посадовця, Венс ніколи не планував зустрічі з Шольцем у Мюнхені. Водночас він планує поговорити з іншими посадовцями та, власне, із Фрідріхом Мерцем.

Низка чиновників, як з партії Шольца, так і з інших політичних сил, заявили журналістам Politico, що поведінка Венса є «неповагою до Німеччини».

Источник: Ракурс


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