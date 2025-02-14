Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Европейская солидарность» заблокировала правительственную ложу и президиум Рады

«Европейская солидарность» заблокировала правительственную ложу и президиум Рады (ФОТО)

14 фев 2025, 11:31
999

Депутати «Європейської солідарності» 14 лютого заблокували урядову ложу та президію Верховної Ради.

Через це пленарне засідання парламенту не відбулося. Сьогодні мали бути година запитань до уряду та виступи міністрів.

У такий спосіб нардепи реагують на санкції проти Петра Порошенка. У пресслужбі «Європейської солідарності» додають, що вони також вимагають внести до порядку денного законопроєкти про повернення військового ПДФО бригадам, позбавлення мандатів депутатів від ОПзЖ і скасування закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Нагадаємо, що «ЄС» достроково припинила й засідання пардаменту 13 лютого.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров