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Ракурс
«Європейська солідарність» заблокувала урядову ложу та президію Ради

«Європейська солідарність» заблокувала урядову ложу та президію Ради (ФОТО)

14 лют 2025, 11:31
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Депутати «Європейської солідарності» 14 лютого заблокували урядову ложу та президію Верховної Ради.

Через це пленарне засідання парламенту не відбулося. Сьогодні мали бути година запитань до уряду та виступи міністрів.

У такий спосіб нардепи реагують на санкції проти Петра Порошенка. У пресслужбі «Європейської солідарності» додають, що вони також вимагають внести до порядку денного законопроєкти про повернення військового ПДФО бригадам, позбавлення мандатів депутатів від ОПзЖ і скасування закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Нагадаємо, що «ЄС» достроково припинила й засідання пардаменту 13 лютого.

Джерело: Ракурс


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