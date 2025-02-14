«Європейська солідарність» заблокувала урядову ложу та президію Ради

https://racurs.ua/ua/n204046-ievropeyska-solidarnist-zablokuvala-uryadovu-loju-ta-prezydiu-rady-foto.html

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Депутати «Європейської солідарності» 14 лютого заблокували урядову ложу та президію Верховної Ради.

Через це пленарне засідання парламенту не відбулося. Сьогодні мали бути година запитань до уряду та виступи міністрів.

У такий спосіб нардепи реагують на санкції проти Петра Порошенка. У пресслужбі «Європейської солідарності» додають, що вони також вимагають внести до порядку денного законопроєкти про повернення військового ПДФО бригадам, позбавлення мандатів депутатів від ОПзЖ і скасування закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Нагадаємо, що «ЄС» достроково припинила й засідання пардаменту 13 лютого.