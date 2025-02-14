Зеленский в Мюнхене созвал пресс-конференцию: ключевые тезисы

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Президент України Володимир Зеленський 14 лютого у Мюнхені вийшов на прес-конференцію напередодні конференції з безпеки. Під час заходу мають відбутися його переговори з віце-президентом США та держсекретарем.

Я не бачу, що США мають готовий план припинення війни, повідомив Зеленський.

Він також розповів, що матиме офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання. Також проведе зустріч з Ердоганом у Туреччині.

Жодних зустрічей з представниками США та рф не заплановано.

Україна передала до США опрацьований українськими юристами меморандум про фінансову угоду між країнами, яка стосується корисних копалин.

Це важливий економічний крок для захисту наших ресурсів, — заявив президент Зеленський.

Зеленський не знає про «можливу зустріч представників України, росії та США на Мюнхенській конференції», про яку напередодні говорив Трамп.

Ні, я не знаю про це. Але, можливо, хтось знає більше за мене, — відповів Зеленський на запитання журналістів.

Учора президент США сказав, що на конференції нібито можуть зустрітися представники України, росії та США. Офіційно росіян у Мюнхен не запрошували. Радник президента Зеленського з комунікацій також сказав, що розмови з росіянами «не передбачається».

Дрон, який у ніч на 14 лютого влучив у саркофаг Чорнобильської АЕС, летів на висоті 85 метрів — на цій висоті радари не можуть його зафіксувати, заявив президент.

Вони [росіяни] спеціально це зробили. Дрон йшов на такій висоті, де радари не бачили. І удар був саме в саркофаг, і саме в день Мюнхенської безпекової конференції, — сказав Зеленський.

Крім того, президент сказав, що росія готує 100−150 тисяч людей для тренування і посилення білоруського напрямку. Однак президент не впевнений, що вони підуть у наступ.

Якщо Україна не вступить у НАТО, нам потрібна армія з 1,5 мільйона військових. У РФ є 220 бригад, в України — 110. Отже, треба збільшити вдвічі.