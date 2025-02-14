Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото:

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Мюнхенська безпекова конференція розпочалася у п’ятницю, 14 лютого.

У Мюнхені перед учасниками конференції вже виступив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Він заявив, що готовий приїхати до Москви для переговорів щодо України і висловив упевненість, що США зможуть домовитися про завершення російсько-української війни.

Адміністрація Трампа дуже переймається європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та росії, — зазначив він.

Також Венс досить жорстко розкритикував Європу та Європейський Союз. Він покритикував скасовані результати президентських виборів в Румунії, заявивши, що вони були скасовані країною «через надумані підозри та величезний тиск з боку її континентальних сусідів».

Американський посадовець також звинуватив Євросоюз в «обмеженні свободи слова» і заявив про проблеми міграції в Європі. За його словами, ці проблеми «виникли внаслідок рішень політиків по всьому континенту та світу за останні 10 років».

Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не рф, не Китай, не будь-який інший зовнішній актор. Більше мене турбують загрози внутрішні. Європа «відійшла від наших спільних цінностей». На жаль, коли я сьогодні дивлюся на Європу, іноді не так зрозуміло, що сталося з деякими з переможців холодної війни, — наголосив Венс.

Інші заяви віце-президент США у Мюнхені:

Європа має знати, за що захищається. Америка нічого не може для вас зробити і, якщо на те пішло, ви нічого не можете зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа.

Якщо американська демократія змогла витерпіти 10 років нотацій Грети Тунберг, то ви зможете перетерпіти кілька місяців Ілона Маска.

Нагадаємо, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що представників російської федерації не буде в Мюнхені, бо їх не акредитували. Також він закликав з обережністю ставитися до заяв із Вашингтона.

Раніше німецькі політики заявляли, що віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки зробить «жорстку і сувору заяву» від імені США на адресу Європи.