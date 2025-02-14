Главный инженер ЧАЭС заявил о вероятности утечки радиоактивных веществ

Последствия атаки на ЧАЭС. Фото: «Суспільне»

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Існує ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС.

І хоча після атаки російського БпЛА така ймовірність є, але ситуація на «атомці» контрольована. Про це заявив головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Олександр Тітарчук, передає «Укрінформ».

Ймовірність витоку радіоактивних речовинтепер є, але ситуація контрольована, — зазначив він.

Водночас голова Державного агентства з управління зони відчуження Григорій Іщенко під час брифінгу зазначив, що через атаку дрона на Чорнобильську АЕС могла б статися радіаційна аварія. Для цього російський безпілотник мав би поцілити метрів 15 у бік.

Наслідки могли бути катастрофічні. якщо б дрон попав метрів 15 в сторону, над старим укриттям, то була б радіаційна аварія, — розповів він.

Іщенко переконує, що українські фахівці повністю контролюють ситуацію й радіаційну безпеки і під аркою біля об'єкта укриття, і навколо. Також ліквідовується загоряння.

Посадовець підтвердив, що наразі немає ніякого радіаційного витоку.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Після атака радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищував допустимих значень.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю четвертого енергоблоку Чорнобильської «атомки». Досудове розслідування триває за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.