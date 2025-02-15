Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде «дуже, дуже, дуже важко» вижити без військової підтримки США, як зараз, коли вона намагається відбити російське вторгнення, так і в майбутньому після закінчення війни.

Про це вчора, 14 лютого, в інтерв’ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, — наголосив Зеленський. — Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо.

Зеленський додав, ще не хоче думати про боротьбу з росією без американської підтримки:

Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами.

Зеленський також висловив стурбованість тим, що Україна буде вразливою до ще однієї великої атаки з боку росії в майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку.

Він заявив, володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб отримати угоду про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції з росії та дозволила б її військовим перегрупуватися:

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі.

Джерело: NBC News