Thales и Укроборонпром создадут СП. Фото: Герман Сметанин

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Нове підприємство з виробництва озброєння з’явиться в Україні.

Французька збройова компанія Thales та «Укроборонпром"домовились про створення спільного підприємства.На цьому заводі створюватимуть передові технологічні рішення для підсилення протиповітряної оборони, радарів, засобів радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку й оптико-електронних систем. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив у Facebook.

За його словами, українська «оборонка» вже раніше співпрацювала з компанією Thales. Сметанін висловив радість з приводу того, що ця співпраця переросла у створення спільного підприємства.

Нагадаємо, в липні 2024 року стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall офіційно отримав замовлення на будівництво в Україні заводу боєприпасів. Замовлення від українського уряду включає повне технічне оснащення підприємства — аж до введення в експлуатацію.

А в листопаді минулого року повідомлялося, що Rheinmetall незабаром добудує свій другий завод в Україні.